«Oggi stesso faremo richiesta di calamità naturale al Governo. Chiederemo sia contemplata una linea di intervento a sostegno delle imprese perché l'apparato produttivo deve essere aiutato per evitare che sia messo in ginocchio». Lo ha detto il governatore della Calabria Mario Oliverio visitando l'area industriale di Crotone colpita ieri dal tornado che ha causato gravissimi danni alle imprese.



«Ho constatato - ha detto Oliverio - che lavoratori ed imprese hanno reagito ed è un buon segno. Ma non significa che le difficoltà sono rimosse. Sono enormi. Non possiamo permettere che la struttura produttiva, che dà lavoro a migliaia di persone, possa essere cancellata da un tornado. La Regione valuterà quello che può fare senza risparmiarsi. Siamo impegnati su una linea di sostegno. Le realtà consolidate devono essere difese. Valuteremo gli spazi di manovra che abbiamo. Per fronteggiare queste emergenze servono interventi legislativi e organizzativi per assumere le misure richieste in queste situazioni».

