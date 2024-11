La fotografia perfetta dello stato di disorganizzazione della sanità nella Locride. Nella struttura sanitaria della Guardia Medica di Marina di Gioiosa da mesi nessuno è stato mai inviato per provvedere alla pulizia e l’igiene dei locali, utilizzati quotidianamente dai cittadini per necessità di assistenza specialistica e per la vaccinazione dei bambini. L’unico bagno a disposizione dei pazienti è lasciato all’incuria e al degrado. Sui muri crepe aperte e vistose macchie di umidità. Nelle toilette un tanfo degno dei peggiori autogrill in autostrada e sacchi di spazzatura mai raccolta. Un luogo ormai ridotto ai minimi termini, non pulito come dovrebbe essere.

Natale Bianchi, attivista del Movimento 5 Stelle da sempre impegnato nel sociale, ha più volte denunciato il caso agli organi competenti. Ma lettere e appelli non hanno portato nessun esito.

«Quello che appare più rilevante – sostiene Bianchi - è il pericolo di contrarre infezioni da parte dei pazienti, spesso con difese immunitarie compromesse o non ancora pienamente efficienti come è il caso dei piccoli portati a vaccinarsi. Tanti cittadini – continua - non capiscono questa grave mancanza di dovuto intervento da parte delle istituzioni preposte alla difesa della salute pubblica e si chiedono se debbano ricorrere a gesti eclatanti per far cessare quella che appare come un’indecente illegalità».