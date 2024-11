Il primo cittadino commenta l'operazione dei carabinieri in contrada Ferraro, dove sono stati scovati rifiuti pericolosi per la salute pubblica: «I danni ambientali soffocano l'economia locale e mettono a rischio il futuro dei giovani»

«L’operazione condotta dai carabinieri va nella direzione della protezione dell'ambiente e della salute e per questo motivo desideriamo rivolgere sentimenti di gratitudine all'Arma per i continui sforzi profusi in tal senso». Ad affermarlo il sindaco di San Ferdinando Luca Gaetano in seguito al sequestro di un’enorme discarica abusiva localizzata nel proprio territorio comunale.

Dopo quella di 150 metri quadri individuata nei pressi del cimitero, quest’altra è stata scovata dai carabinieri in contrada Ferraro vicino al fiume Mesima. Vi sono stati abbandonati rifiuti pericolosi per la salute pubblica come l’amianto, poi materiali edili, ferro, ceramiche, attrezzature domestiche e quant’altro.

«La legalità non è solo un concetto, ma una pratica costante nel segno del dovere civico e della responsabilità. Interrompere comportamenti del genere è prioritario per i nostri territori, al pari del contrasto alla criminalità organizzata, perché i danni ambientali soffocano l'economia locale e mettono a rischio il futuro dei giovani».