Lo scorso weekend la Calabria è stata imbiancata dalla neve, non solo in montagna, con fiocchi che hanno raggiunto i litorali proponendo paesaggi inusuali ma, allo stesso tempo, spettacolari. Però, a distanza di sette giorni, le condizioni metereologiche cambieranno radicalmente. Si comincerà a respirare aria di primavera, con temperature massime che toccheranno i 20° in alcune zone della regione.

L'alta pressione guadagnerà terreno sulle regioni del Centro-Sud e le condizioni meteo saranno decisamente asciutte con maggiori schiarite alternate a locali addensamenti in transito. Evoluzione questa che potrebbe non subire significative variazioni fino a marzo.

Situazione meteo nei diversi settori

A partire da domani, sabato 20 febbraio, le previsioni riguardanti la Calabria del sito IlMeteo.it riportano:

Litorale ionico meridionale: Soleggiamento diffuso. Vento da Ovest con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 15 km/h. Temperature minime comprese tra 4 e 10 °C e massime comprese tra 15 e 18 °C. Quota 0°C a 2950 metri.

Litorale ionico settentrionale: Vento da Nord-Ovest con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. Temperature minime comprese tra -2 e 10 °C e massime comprese tra 13 e 18 °C. Quota 0°C a 2750 metri.

Litorale tirrenico centrale: Vento da Nord-Ovest con intensità di 7 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 9 °C e massime comprese tra 15 e 17 °C. Zero termico a 2900 metri.

Ampio soleggiamento sul Litorale tirrenico meridionale: I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da WNW con intensità di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Temperature minime comprese tra 2 e 11 °C e massime comprese tra 14 e 17 °C. Quota 0°C a 2950 metri.

Litorale tirrenico settentrionale: Soleggiamento diffuso. Vento da WNW con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. Temperature minime comprese tra 1 e 7 °C e massime comprese tra 14 e 16 °C. Zero termico a 2850 metri.

Ampio soleggiamento sull' Aspromonte - Le Serre: I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 12 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 9 °C e massime comprese tra 11 e 16 °C. Zero termico a 2950 metri.

Sila: Soleggiamento diffuso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche fino a 10 km/h. Temperature minime comprese tra -2 e 5 °C e massime comprese tra 13 e 17 °C. Quota 0°C a 2850 metri.

Pollino: Soleggiamento diffuso. Vento da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. Temperature minime comprese tra 0 e 5 °C e massime comprese tra 14 e 18 °C. Quota 0°C a 2800 metri.



Giornata soleggiata sul Catanzarese: I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest con intensità di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 13 km/h. Temperature minime comprese tra -2 e 10 °C e massime comprese tra 14 e 16 °C. Quota 0°C a 2850 metri.

Piana di Sibari: Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da NW con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Temperature minime comprese tra 0 e 7 °C e massime comprese tra 12 e 18 °C. Quota 0°C a 2800 metri.