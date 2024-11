Dopo giornate caratterizzate da tempo instabile e da clima prettamente autunnali, anche durante il weekend non si avranno variazioni ad eccezione di Domenica, quando inizierà una fase molto più stabile e soleggiata. Ecco le previsioni nel dettaglio:

Meteo Sabato: per la giornata di domani ci attendiamo tempo variabile fin dal mattino su tutta la Regione con piogge alternate a schiarite lungo il comparto tirrenico e in particolare tra cosentino e catanzarese; più stabile e asciutto altrove ma non sono da escludersi locali e deboli piovaschi nelle aree interne. Attenzione poi dalla serata: una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Calabria a partire dal settore tirrenico dove avremo piogge e locali temporali soprattutto su cosentino e tra catanzarese e vibonese con precipitazioni a tratti moderate; nel corso della notte piogge che raggiungeranno il resto della Regione con precipitazioni moderate alternate comunque a fasi più asciutte.

Temperature in generale aumento a causa delle correnti umide in risalita da Sud e venti in rinforzo a partire dalla serata: sono previste infatti raffiche di vento moderate su tutte le coste tirreniche e localmente forti su catanzarese Jonico e reggino jonico dove potranno superare a tratti gli 80 km/h. Mari generalmente mossi. In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 1 sull'intero territorio regionale.

Meteo Domenica: per la giornata di Domenica si intravede un generale miglioramento a causa della risalita dell'anticiclone con cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni ad eccezione della bassa Calabria tirrenica dove localmente si potranno avere ancora locali piovaschi. Temperature in nuovo generale calo con valori che andranno a mantenersi nuovamente in media con il periodo e che non supereranno durante le ore diurne i 25-26°C sulle coste. Venti ancora moderati da Nord-ovest lungo le aree tirreniche e localmente forti sul comparto jonico reggino e catanzarese con raffiche che potranno raggiungere o superare i 60 km/h. Mari molto mossi il Tirreno mentre saranno generalmente mossi lo Jonio.