Il futuro del camping Punta Stilo sembra segnato. La storica struttura turistica, attiva da quasi 60 anni a Monasterace e unica presente nella vallata dello Stilaro, potrebbe scomparire per lasciare spazio al prolungamento del lungomare cittadino. La famiglia Vasile ha già presentato ricorso al Tar, ma l’istanza è stata respinta. Intanto il sindaco Cesare De Leo ha ormai preso una decisione. Il campeggio sarà demolito. E le ruspe entreranno in azione tra qualche settimana. Su proposta di alcuni cittadini, il movimento 5 stelle ha organizzato un sit-in per impedire l’avvio delle demolizioni. Basterà per evitare di cancellare più di mezzo secolo di storia?