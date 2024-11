Il 21 luglio approderà a Crotone la Goletta Verde 2023, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. La qualità delle acque interne e l’eolico offshore saranno i temi al centro della tappa calabrese ricca di appuntamenti ed eventi. Si inizierà con il Flash mob photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro! durante il quale gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde inviteranno bagnanti e cittadini/e a constatare con i propri occhi come si vede un impianto eolico offshore a largo della costa. Alle 18.30 presso il Club Velico di Crotone si terrà l’incontro “Ritorno al futuro”. Trasformare la crisi climatica, energetica e sociale in opportunità: il ruolo dell'eolico offshore in Calabria.

I dati del monitoraggio delle acque

Si proseguirà sabato 22 alle ore 11 presso la Lega navale di Crotone dove verranno presentati, in una conferenza stampa, i dati del monitoraggio delle acque svolto dai volontari e dalle volontarie di Legambiente sulle coste calabresi. I due pomeriggi della tappa calabrese saranno dedicati all’educazione ambientale con i laboratori didattici, realizzati grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife, durante i quali i volontari e le volontarie di Goletta Verde racconteranno tante curiosità sugli squali e cercheranno di sfatare alcuni luoghi comuni su questi interessantissimi animali. Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di Anev, Conou, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.