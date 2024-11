Continuano le indagini sulla giovane arrestata per l'omicidio della mamma. L'avvocato della famiglia ribadisce che il padre e i nonni credono alla ragazza. Intanto il padre rischia di essere a sua volta indagato.

Il padre poliziotto della diciassettenne arrestata per l'omicidio della madre a Melito Porto Salvo rischia di essere indagato, per detenzione illegale di cartucce e omessa custodia della pistola. Il proiettile esploso dalla pistola d'ordinanza, fatale per Patrizia Crivellaro, non era tra quelli in dotazione della polizia.



Per i legali della famiglia nessun indizio può giustificare l'arresto della ragazza, che loro credono innocente. Lo ha ribadito ieri l'avvocato Domenica Tripodi, che rappresenta il padre e i nonni della presunta assassina.