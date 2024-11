Dopo un ottobre all’insegna di temperature miti e di un tempo soleggiato, l’intero mese di novembre sta scatenando una continua instabilità metereologica con raffiche di piogge, acquazzoni e temporali. Un’altra intensa perturbazione (la numero 7 di novembre) sta portando molte piogge e locali temporali su tutto il territorio. Se tra mercoledì e giovedì in Calabria avremo una breve tregua (regioni tirreniche e Nordovest ancora molto instabili), in cui la perturbazione tenderà ad allontanarsi favorendo un miglioramento del tempo e una giornata di sostanziale pausa dal maltempo, gli ombrelli dovranno essere a portata di mano nuovamente nel weekend. Da venerdì si avvicinerà all’Italia un nuovo ciclone che distribuirà piogge molto forti su diverse regioni e specialmente al Sud dove però le temperature si manterranno stabili o in lieve calo con massime tra 13 e 18 gradi.

Particolare attenzione su Sicilia orientale, su tutta la Calabria, poi sulla Basilicata e sul salernitano, dove sono attesi temporali e piogge molto abbondanti con rischio allagamenti e alluvioni lampo. Continuerà a piovere su Liguria e Piemonte, ma con tendenza a miglioramento. Il tempo peggiorerà inoltre su Marche, Abruzzo e Molise con nubifragi e altre piogge interesseranno il Nordest.

Tregua in settimana ma weekend con l’ombrello

In un’intervista a Cosenza 2.0, il metereologo Andrea Giuliacci dichiara che «in gran parte della Calabria il maltempo darà un pò di tregua. In particolare ci attende un mercoledì soleggiato in quasi tutte le province, fatta eccezione per il Cosentino, dove la giornata sarà nuvolosa e bagnata da isolati scrosci di pioggia. Poi giovedì bello ovunque, anche nella provincia di Cosenza».

«Le temperature non mostreranno grossi cambiamenti - prosegue il metereologo - e rimarranno vicine ai valori tipici di questo periodo. Insomma, le giornate saranno comunque fresche e avranno un sapore autunnale”. Ma nel fine settimana, Giuliacci assicura che “tornerà decisamente utile l’ombrello. Già sabato, portata da intensi e umidi venti di Scirocco, la pioggia tornerà a bagnare il versante ionico della regione. Ma la giornata peggiore sarà quella di domenica, quando vedremo acquazzoni e temporali sparsi su tutta la Calabria».