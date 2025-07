L'area ricca di alberi di notevole valore storico e ambientale oltre che simbolico, costituisce un importante polmone verde per il paese e un luogo di memoria collettiva

Il circolo di Legambiente di Lamezia esprime grande preoccupazione per il possibile abbattimento degli alberi posti all'ingresso del cimitero di Platania. Il circolo lametino, competente per territorio, ha appreso da segnalazioni informali di cittadini del paesino del reventino che, nell'ambito della prevista ristrutturazione del cimitero comunale di Platania, potrebbe essere stato incluso l'abbattimento degli alberi presenti all'ingresso dell'area cimiteriale.

L'area in questione, ricca di alberi di notevole valore storico e ambientale oltre che simbolico, costituisce un importante polmone verde per il paese e un luogo di memoria collettiva, capace di unire rispetto per i defunti e armonia con il paesaggio naturale.

«Legambiente Lamezia esprime forte preoccupazione – è scritto nella nota degli ambientalisti – di fronte all'eventualità che tale patrimonio arboreo venga compromesso o rimosso. Le aree verdi, anche nei contesti urbani o cimiteriali, svolgono un ruolo fondamentale per il benessere psico-fisico dei cittadini, la tutela delle biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici».

«In assenza di informazioni ufficiale accessibili alla cittadinanza, Legambiente si attiverà – continua Legambiente – per accertare la veridicità di tali notizie attraverso una formale richiesta di accesso agli atti al comune di Platania, al fine di comprendere l'effettiva portata del progetto e l'impatto previsto sul patrimonio arboreo».

L'associazione ambientalista auspica che «ogni intervento edilizio possa essere compatibile con la tutela del verde pubblico e ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per soluzioni sostenibili, condivise e trasparenti».