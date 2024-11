Il castrovillarese Andrea Vacchiano è il nuovo coordinatore dell'associazione guide ufficiali ed esclusive del Parco Nazionale del Pollino. Eletto nel corso del rinnovo delle cariche sociali dell'associazione che ha scelto come vice coordinatore Iole Esposito di Rotonda mentre fanno parte del nuovo direttivo anche Mirella Campochiaro, Francesco Sallorenzo e Gaetano Sangineti. A loro il compito di definire e proseguire il percorso dell'associazione.

«Le guide ufficiali del Parco hanno un ruolo fondamentale e di prima importanza, che garantisce ai tanti escursionisti e visitatori di conoscere il Pollino in modo unico e sicuro. Ma non solo: altrettanto importante è il loro presidio del territorio e la forte motivazione impiegata per la sua tutela e valorizzazione». Queste le prime dichiarazioni del neo coordinatore che si impegnerà a rinnovare la collaborazione in primis con l'Ente Parco e in secondo luogo con la rete di protagonisti che vivono l'area protetta.

«L'attuale situazione deve ancora essere considerata di emergenza, ed è importante che il ruolo di figure specializzate nel settore come le guide ufficiali di un Parco, professionisti dalle diverse e svariate competenze, siano pienamente riconosciute e indicate come attori da coinvolgere per superare questo momento con la giusta progettualità - ha aggiunto Vacchiano - E' fondamentale ricostruire una strategia di attrazione del territorio e di gestione del turismo sostenibile nell'area protetta con il nostro supporto».