La nota rivista americana ha posto la località cosentina in compagnia di altre sei bellezze nazionali

La Calabria si conferma sempre più apprezzata a livello internazionale. La prestigiosa rivista americana Forbes ha infatti stilato la classifica de “Le 7 spiagge più spettacolari d'Italia da visitare ora”, ponendo tra esse anche una nota località turistica della costa tirrenica: Praia a Mare.



«La spettacolare cornice di Praia a Mare sul Mar Tirreno – si legge sul sito - comprende non solo una lunga spiaggia di sabbia nera, ma anche l'Isola di Dino e la sua grotta. Situata sulla Riviera dei cedri della Calabria, Praia a Mare è nota per la sua gamma di acque azzurre, particolarmente luminose nelle grotte dell’Isola di Dino. I prezzi degli alloggi possono essere interessanti rispetto ad altre località balneari in Italia».



Una notizia che dimostra l’apprezzamento da parte del pubblico statunitense verso la nostra regione, confermato anche dalla sempre più crescente presenza di turisti a stelle e strisce in visita alle bellezze sulla punta dello Stivale.