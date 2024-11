Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Vibo Valentia su tutta la filiera ittica. Nel corso del fine settimana, il personale della Capitaneria di porto ha sanzionato un venditore ambulante a Gizzeria per detenzione di circa 25 chili di prodotto ittico non tracciato e quindi derivante da un’attività di pesca irregolare, contraria alle normative di settore. Il prodotto, una volta constatato da parte del personale sanitario il buono stato di conservazione, è stato devoluto in beneficienza. Nella stessa giornata, nel golfo di Lamezia, i mezzi navali della Guardia Costiera hanno sanzionato i conduttori di due barche da diporto per detenzione illecita di reti da pesca. Gli attrezzi irregolari sono stati sequestrati ed ai trasgressori è stata irrogata una sanzione amministrativa. Per tutti gli illeciti accertati, oltre ai sequestri, sono state elevate nel complesso plurime sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3mila e 500 euro.