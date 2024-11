I fondi sono destinati a 4 regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il progetto presentato a Roma è cofinanziato dall'Unione europea

Dieci milioni 990mila euro destinati a 4 regioni del Sud (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per "migliorare le strategie per la riduzione dei rischi idrogeologico, sismico e vulcanico ai fini di protezione civile, rafforzando la governance, la cooperazione tra i diversi livelli di governo, le capacità e le competenze del territorio".

E’ il programma “Protezione Civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischiò, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito del Pon Governance e Capacita” Istituzionale 2014-2020. Presentato oggi a Roma, è cofinanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale e avrà una durata di 5 anni. Il programma prevede due tipologie di attivita': la definizione del progetto standard, cioè degli obiettivi e delle procedure per la riduzione del rischio, e l'applicazione del progetto standard, ovvero la sua declinazione nell'ambito di contesti specifici sul territorio definiti dalle Regioni. Le attività poste in essere, è stato spiegato, saranno oggetto di monitoraggio e le Regioni saranno supportate e affiancate da una struttura istituita ad hoc e da soggetti qualificati individuati con procedure di gara.

"Se il programma porterà buoni risultati, come ci auguriamo, cercheremo di estenderlo anche ad altre regioni", ha spiegato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. (Agi)