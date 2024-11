«Ne sentirete parlare nei prossimi giorni». Così il Capo della protezione civile ha esordito in collegamento telefonico a Filo Diretto, la trasmissione di attualità condotta da Oldani Mesoraca. Imposssibilitato a recarsi in studio, il dirigente ha però voluto intervenire telefonicamente. «Oggi, dopo la morte di mio padre e mia madre, è stato il giorno più brutto della mia vita, per colpa di persone che hanno cercato di distruggere tutto quello che ho costruito in questi anni».

«Questa è la terra più esposta al rischio a livello nazionale, se non mondiale - ha dichiarato Tansi - per questo è stato gratificante lavorare qui, ma ora torno a fare il mio lavoro». Riguardo al rinnovo del suo contratto in scadenza ha dichiarato infatti di essere "quasi" convinto di tornare al Cnr, nel sttore di ricerca sui terremoti che è a lui congeniale. Ruolo che occupava prima di diventare Capo della protezione civile.