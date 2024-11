Questa la risposta del capogruppo in consiglio regionale del partito azzurro, alla domanda del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, che lo ha intervistato nel suo ufficio di palazzo Campanella, per la trasmissione Pubblica Piazza, in onda stasera alle 23:30 su LaC. «Pino Gentile, non solo è stato il più votato dall’aula ma, così come prevede il regolamento, di fatto, è il vice Presidente Vicario», ha affermato commentando l’esito dell’elezione per l’ufficio di Presidenza del consiglio regionale

Incontro il capogruppo di Forza Italia l’on. Alessandro Nicolò, nel suo ufficio al quinto piano di palazzo Campanella. É reduce di giorni politicamente convulsi. L’elezione dell’ufficio di Presidenza prima e, l’elezione dei presidenti delle commissioni dopo, hanno segnato pesantemente i rapporti tra FI e il PD, partito di maggioranza relativa in consiglio, guidato dall’onorevole Sebi Romeo.

!banner!

Lo interrogo proprio sullo stato dei rapporti con il partito di Oliverio. «Avremmo voluto da parte del PD un atto di onestà intellettuale in occasione del rinnovo dell’ufficio di Presidenza : riconoscere il fatto che non erano in condizione di rispettare l’intesa istituzionale che Sebi Romeo aveva concordato anche a nome di Oliverio. Purtroppo così non è stato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, Pino Gentile, non solo è stato il più votato dall’aula ma, così come prevede il regolamento, di fatto, è il vice Presidente Vicario». Poi Alessandro Nicolò, indirettamente risponde al consigliere regionale Giudiceandrea, che in una nota aveva parlato di compattezza della maggioranza rispondendo ad una nota dello stesso Nicolò, il quale in occasione del voto nelle commissioni aveva parlato di una maggioranza che ormai sta «procedendo alla cieca e in ordine sparso costringendo la Calabria a subire le conseguenze della sua stessa disgregazione interna e offre all’opinione pubblica locale e nazionale un affresco indecoroso».

Un concetto che il capogruppo di Forza Italia ha più volte ribadito, tra l’altro, nel corso dell’intervista che mi ha rilasciato. «Il PD di fatto ha subito l’incursione di Pino Gentile, il quale abilmente, si è inserito nelle ampie fasce di dissenso di una maggioranza che di fatto non esiste più. Forse di questo il consigliere regionale Giudiceandrea non si è accorto». Nicolò poi, nel corso dell’intervista che ha affrontato tutte le questioni sul tappeto, dal giudizio su “Cantiere Calabria” alla valutazione del lavoro della Giunta Oliverio, alle prospettive delle elezioni politiche, non si è sottratto alla mia domanda sul futuro candidato alla Regione Calabria per il centro destra. Come vedrebbe la candidatura a Presidente del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto? -gli chiedo senza molti giri di parole- «É una buona ipotesi di lavoro» –risponde con altrettanta determinazione.

L’intervista integrale potrete vederla nel corso della puntata Pubblica Piazza, in onda questa sera alle 23:30 sul canale 19 di LaC.

Pa.Mo.