Presentato dall'Arpacal il rapporto sulla qualità dell'aria per il periodo 2015-2019. «Si tratta di un set cospicuo di informazioni ambientali che vede la Calabria allineata alle altre regioni italiane non solo per gli adempimenti normativi previsti, ma anche perché tante sono le infrastrutture “ambientali” predisposte (si pensi solo ad esempio al Sistema Modellistico Previsionale Giornaliero per la Qualità dell’Aria, al sistema automatico per il reporting europeo, etc.) - afferma Domenico Vottari, ingegnere dirigente tecnico Arpacal che dal 29 febbraio 2012 è il responsabile unico per l’Agenzia verso la Regione Calabria per le Convenzioni operative man mano stipulate sulla tematica ambientale della qualità dell’aria - ; l’incremento della conoscenza ambientale sul territorio regionale accumulata in questi ultimi anni è fortemente utile per mettere le basi per il prosieguo di una collaborazione sempre più qualificata tra la Regione Calabria stessa e l’Agenzia, anche in ottica dei continui adeguamenti per i complessi adempimenti richiesti dall’Europa e dal Ministero dell’Ambiente e dall’Ispra».

«È stato un durissimo lavoro di squadra - continua Domenico Vottari - il lavoro del team di tecnici che ho avuto il piacere di coordinare funzionalmente oggi sicuramente mi ripaga di tanti sforzi fatti, nell’unico interesse di valorizzare e difendere in qualsiasi sede utile il lavoro svolto, sempre predisposto con attenzione e con il prezioso supporto dei tecnici con cui ho avuto l’onore di collaborare e che sono i veri protagonisti delle relazioni che sono state appena rilasciate e trasmesse alla Regione Calabria».

«Quando ho assunto la responsabilità delle operazioni “di campo” sulla qualità dell’aria - continua ancora Vottari - sapevo che non sarebbe stato facile; si scontava in Regione Calabria una situazione tecnica che aveva bisogno di un programma imponente di verifiche e monitoraggi in campo ed anche le procedure amministrative erano completamente ferme se non compromesse. Nessuno avrebbe, alla data, scommesso sulla capacità della Regione Calabria di recuperare il gap accumulato sulla qualità dell’aria sin dai primi anni del nuovo millennio ed, ovviamente nessuno avrebbe scommesso su chi come noi di Arpacal, avevamo assunto tali oneri nei confronti della Regione stessa».

«Quando il 10 giugno 2013 presentammo i nostri progetti al Convegno Nazionale organizzato dall’Agenzia presso la sala convegni del Consiglio Regionale di Reggio Calabria alla presenza del Ministero dell’Ambiente, di Ispra, di Enea, del CNR, delle altre Arpa Italiane e di tanti altri stakeholder - continua ancora l’Ing. Domenico Vottari - da un lato tutti si complimentavano con noi per la bella iniziativa e per la buona valenza del progetto che intendevamo mettere in campo, ma con medesima oggettività e forse con qualche sarcasmo tutti pensavano che i lunghi tempi di realizzazione degli stessi avrebbero comunque relegato la Regione Calabria, come spesso accade in tanti altri settori, nelle ultime posizioni dei ranking nazionali. La sfida era legata alla circostanza che negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010 s.m.i., tutte le reti di monitoraggio regionali d’Italia dovevano essere sottoposte a revisione (e, per la Calabria, a completa realizzazione)».

«Il progetto era veramente sfidante - continua a raccontare Domenico Vottari - alla data del 10 giugno 2013 del Convegno di Reggio Calabria l’allestimento con criteri di economicità ed efficienza di una Rete Regionale che interessava siti, situazioni logistiche ed autorizzative disparate, sembrava anche a noi qualcosa di più grande delle nostre possibilità; non ci siamo però fermati neanche un giorno fino al raggiungimento dell’obiettivo, tutte le energie sono state finalizzate ad eseguire ciascuno i compiti affidati, esclusivamente “ragionando” ed “operando” come “squadra”, l’unico obiettivo era quello di “riuscire”. Come nelle belle favole, il finale è stato però lieto, a distanza di poco più di ventiquattro mesi dalla data del 10 giugno 2010 del Convegno Nazionale di Reggio Calabria, il primo ottobre 2015 la Regione Calabria e l’ARPACAL hanno ricevuto a Roma presso la Divisione Monitoraggi del MATTM il plauso per le best practices utilizzate per l’allestimento e la realizzazione, in tempi assai contingentati per progetti di tale complessità e rilevanza, della Rete Regionale per la Qualità dell’Aria (RRQA) e per la realizzazione di un Sistema Informativo per la Qualità dell’Aria a supporto delle attività di monitoraggio (SiQua)».

«Tante altre attività sono state messe in campo, alcune molto gratificanti, come i lavori rilasciati per l’Osservatorio della Mobilità del Dipartimento Trasporti della stessa Regione Calabria (Dirigente Dott.ssa Valeria Scopelliti), in cui si sono processati ed analizzati a fondo i dati di inventario delle emissioni disponibili per quantificare il contributo all’inquinamento sul territorio regionale fornito dal traffico veicolare; ancora, il significativo momento (nonostante la giornata all’ultimo momento rivelatasi di allerta meteo!) dell’assai positivo confronto tecnico scientifico - continua Domenico Vottari - con Enti di ricerca (CNR IAA, CNR ISAC, etc.), Società specializzate nazionali (Arianet Srl), etc. che operano sui complessi temi della qualità dell’aria, seppur da differenti punti di vista specialistici.





