I dati emergono dall’ultimo rapporto di Legambiente: l'aumento è del 36,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Più di 1.500 gli ettari andati in fumo da noi, 800 in aree di pregio naturalistico
Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
In Italia crisi climatica e temperature record allungano la stagione critica degli incendi con focolai importanti già in primavera e in inverno: sono quasi 500 i roghi e 9.545 gli ettari andati in fumo pari a 13.368 campi da calcio da gennaio al 15 giugno 2026, nei mesi antecedenti all'avvio della stagione Antincendio Boschivo. L'aumento è del 36,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dall'ultimo report di Legambiente che segnala come cambi anche la geografia delle regioni colpite e che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio:
tra queste Piemonte e Liguria, al centro la Toscana con 623 ettari bruciati a maggio in provincia di Lucca. Al sud, Sicilia e Calabria, invece, si confermano da tradizione quelle più colpite.
Preoccupa la persistenza e la concentrazione sistematica degli incendi negli stessi luoghi misurata per la prima volta da Legambiente con l'indice della recidività comunale.
Dieci i comuni attenzionati, tutti in Sicilia e Calabria. In dettaglio tra le regioni del Nord spicca il Piemonte con 355 ettari in fumo contro i 23 dei primi mesi del 2025 e la Liguria con 386 ettari e 10 roghi contro i 97 ettari dello scorso anno. Al Centro la Toscana solo a maggio ha visto bruciate in provincia di Lucca ben 623 ettari, nel Lazio le fiamme hanno divorato 131 ettari con 11 roghi, in Abruzzo (21 ettari e 1 rogo), Umbria (24 ettari e 2 roghi). Al Sud, Sicilia (4769 ettari bruciati e 175 roghi) e Calabria (1.543 ettari e 156 roghi), si confermano le regioni più colpite prima della stagione AIB, seguite da Campania (715 ettari e 42 roghi), Puglia (367 ettari e 30 roghi), Sardegna (270 ettari bruciati e 8 roghi), Basilicata (25 ettari e 5 roghi). La Sicilia per altro detiene il triste primato di ettari andati in fumo, ben 1.800, in siti della Rete Natura 2000, seguita da Toscana, Campania, Calabria tutte e tre con 800 ettari bruciati in aree di pregio naturalistico.
Nel suo report Legambiente indica 14 interventi possibili, dalla gestione sostenibile delle zone rurali al coinvolgimenti dei cittadini e le comunità locali; al ripristino ecologico e funzionale delle aree percorse dal fuoco, all'integrazione della pianificazione urbanistica al potenziamento dei presidi dello Stato e il rafforzamento delle sanzioni.