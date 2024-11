L’idea è quella di costituire un’azienda in house destinata alla raccolta dei rifiuti, impiegando il personale in forza ad Ecologia Oggi, i cui continui contrasti con gli operatori, riconducibili soprattutto ai cronici ritardi nell’erogazione degli stipendi, pregiudicano la qualità del servizio erogato dall’impresa titolare dell’appalto.

Beneficio per le casse pubbliche

La proposta è stata elaborata dal consigliere di Palazzo dei Bruzi Marco Ambrogio e l’obiettivo è duplice: tutelare i lavoratori ed ottenere un sensibile risparmio per le casse comunali. «Assumendo direttamente il rischio di impresa – dice il consigliere - potremmo garantire il puntuale pagamento delle spettanze al personale ed ottenere nel contempo un beneficio per le casse pubbliche, quantificabile in almeno due milioni di euro».





Ipotesi al vaglio del consiglio

La linea di indirizzo suggerita da Marco Ambrogio potrebbe arrivare al vaglio del consiglio già nella prossima seduta convocata per il 28 maggio. Restano i dubbi sui rischi di efficienza di un eventuale passaggio alla gestione pubblica: «Il rischio c’è quando manca una buona amministrazione» dice il consigliere.

Altri ambiti da considerare

Che poi rilancia: «Il medesimo principio può essere applicato anche su altri servizi, dalla manutenzione alla cura del verde. Mi risultano – conclude Ambrogio – spese da migliaia di euro per autospurgo privati mentre i nostri mezzi sono magari bloccati in officina perché non si trovano i soldi per semplici riparazioni».