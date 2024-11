VIDEO | Il piccolo, apparso disorientato, sarà affidato ad un centro specialistico per animali marini. Una volta svezzato, potrà tornare in mare

È stato recuperato e sta bene il cucciolo di delfino che da qualche giorno vagava disorientato nei pressi di Capo Vaticano, arrivando a pochi metri dalla riva nelle spiagge di Grotticelle e del Tono. Con ogni probabilità, il piccolo mammifero ha perso i contatti con il proprio gruppo e la mamma. O peggio ancora, potrebbe essere rimasto solo. A procedere al suo salvataggio, per meglio monitorare le condizioni di salute, una biologa. Presenti anche diversi bagnanti che hanno immortalato con i telefonini, la scena. Da quanto s’apprende, il delfino sarà condotto in un centro specializzato a Montepaone e poi nel Crotonese prima di fare ritorno in mare.