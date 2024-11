È stato presidente del consiglio regionale per 4 anni. Nel 2018 aveva fallito l'elezione alla Camera

Commercialista, 53 anni, nato a Lamezia. Francesco "Franco" Talarico è il nuovo assessore al Bilancio della Regione Calabria.

La governatrice Jole Santelli lo ha nominato in quota Udc, il partito di cui il politico nicastrese è coordinatore regionale.

la presidenza del Consiglio

Eletto per tre volte consecutive nella massima assemblea calabrese, nella sua ultima legislatura (2010-2014) Talarico è stato presidente del Consiglio, in virtù di un accordo politico con l'allora presidente del Pdl, Peppe Scopelliti.

Terminata anzitempo quella consiliatura proprio a causa delle dimissioni del governatore (condannato per il buco di bilancio del Comune di Reggio Calabria), Talarico ha più volte tentato di riconquistare un incarico istituzionale, senza riuscirci.

Nel 2014 fallisce la rielezione in Consiglio, mentre quattro anni dopo, alle Politiche, non riesce a farsi eleggere alla Camera, malgrado fosse il candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

Nel tempo è comunque riuscito a mantenere un rapporto privilegiato con il leader del suo partito, Lorenzo Cesa. Un rapporto che certo ha avuto un peso nella sua nomina ad assessore.

Nell'Udc non tutti lo amano, prova ne sia che gli unici due consiglieri eletti, Giuseppe Graziano e Nicola Paris, hanno già annunciato l'addio al partito in seguito alla sua designazione in giunta.