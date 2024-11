Si sono ritrovati su Facebook, molti abitanti del territorio di Rende, per esprimere il disappunto sul circo equestre appena giunto in città. Stamattina la bella notizia. Lo spettacolo, deve levare le tende: non ha ricevuto le autorizzazioni necessarie per rimanere sul luogo già individuato dai circensi. Per i rendesi, uniti dallo stesso senso di giustizia per il quale risulta inaccettabile uno spettacolo basato su addestramenti brutali, viaggi estenuanti e prigionia continua, dopo anni di presidi di sensibilizzazione verso questo tema, è stato il momento di guardare al risultato, anche se vedere la città che, negli ultimi giorni, è tornata ad essere tappezzata dai manifesti dei circensi, aveva disatteso ogni speranza.