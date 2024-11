Non sarà montata nessuna antenna su Via Savinio, a Rende, nella zona universitaria. Come preannunciato dal nostro network, l’azienda incaricata della installazione di questa stazione radio per la telefonia mobile, ha deciso di rinunciare al progetto. D’altra parte, dopo le vibrate proteste dei residenti, i lavori erano stati da tempo sospesi. Adesso è arrivata dal comune una comunicazione ufficiale in merito alla loro definitiva interruzione. Nella mattinata di oggi, 6 marzo, sono stati formalizzati i relativi atti burocratici.