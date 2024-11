È stato riaperto il lungomare di Reggio Calabria. L’ordinanza del sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, emanata ieri, è stata sospesa per il miglioramento delle condizioni meteo. Per il forte vento di tramontana che aveva imperversato per molte ore, l’amministrazione comunale, in particolare, aveva impedito a pedoni e automobilisti il transito sul Lungomare Matteotti e nella villa comunale, per il pericolo di caduta di alberi ad alto fusto.

Da stamattina, quindi, sono riprese regolarmente la circolazione e le attività scolastiche e commerciali. Al momento, le condizioni meteorologiche appaiono compatibili con il dato medio stagionale, anche se nel pomeriggio il vento proveniente dai quadranti nord-occidentali tornerà a soffiare con una velocità tra i 15 e i 20 nodi, senza alcun pericolo per la cittadinanza e per eventuali limitazioni del traffico aereo per i collegamenti con Roma e Milano.