Sette multe per conferimento non corretto dei rifiuti sono state comminate questa mattina dal nucleo ambientale della polizia locale di Catanzaro. La squadra diretta da Salvatore Tarantino e coordinata dal comandante del corpo, Giuseppe Antonio Salerno, ha sanzionato i trasgressori delle ordinanze comunali in materia di rifiuti in diverse zone della città. Alcune strade di Lido e del rione San Leonardo quelle principalmente interessate. I verbali, dell’importo di 166,66 euro ciascuno, sono stati notificati per conferimento di rifiuti eseguito al di fuori degli orari o delle date stabilite o posizionati all’esterno dei carrellati.

l.c.