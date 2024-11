Così tanti, i rifiuti, che in alcuni punti impediscono perfino l'accesso in spiaggia. Già, i rifiuti, il degrado, l’inefficienza dell'amministrazione comunale e dell'impresa incaricata nella gestione della nettezza urbana: ecco i tormentoni dell'estate vibonese.

La cartolina caraibica di un mare turchese, pulito come non si ricordava da anni, macchiata dalla mondezza non rimossa, da un servizio inadeguato, da una gestione amministrativa che sinora s'è quasi sempre voltata dall'altra parte. Sempre qui, Vibo Marina, la rada, via Vespucci, dove – malgrado la parola data ai cittadini – a breve sono annunciati nuovi parcheggi a pagamento. Le immagini dicono tutto, o quasi: raccontano di un mare magnifico, che per apprezzarlo fino in fondo ti ci devi immergere, e di un contesto di irredimibile degrado che di sprona a fuggire via.

p.c.