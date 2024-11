Il rappresentante di una ditta edile è stato denunciato per attività di gestione rifiuti non autorizzati. L’attività è stata svolta dalla Stazione Carabinieri Forestale di San Giovanni in Fiore, in collaborazione con i colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano.



I militari avevano riscontrato nel piazzale una delle scuole ubicate nel territorio comunale di San Giovani in Fiore la presenza sul di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in scarti di demolizione provenienti dai lavori a cui tempo addietro l’edificio scolastico era stato interessato per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale e sismico dell'edificio. Dagli accertamenti effettuati sul cantiere e dalla verifica della documentazione visionata, sarebbe emerso che i rifiuti non sono stati smaltiti nei tempi utili previsti dalla normativa ambientale vigente, prefigurando, pertanto, uno stoccaggio di rifiuti non autorizzato. da qui la denuncia del rappresentante legale della ditta edile.