I carabinieri e i militari del Nucleo operativo ecologico di Catanzaro hanno individuato una zona privata in località “piano di Lacco” adibita a centro gestione dei rifiuti

Diverse violazioni alla normativa vigente in materia di tutela ambientale sono state riscontrate a Scalea (Cosenza) nell’area che, come riferisce l’agi, era priva dei requisiti minimi di legge in materia di impermeabilizzazione. Scoperto anche uno scarico di reflui industriali non depurati. Ulteriori accertamenti per quantificare il danno ambientale e identificare i responsabili sono tuttora in corso.