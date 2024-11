I carabinieri forestali della stazione di San Pietro in Guarano hanno denunciato per abbandono di rifiuti il titolare di un’azienda agricola con sede a Luzzi. I militari sono stati allertati dai sanitari del servizio veterinario dell’Asp di Cosenza, sul posto per valutare il benessere degli animali.

Discarica adiacente alla stalla

In due aree adiacenti al capannone adibito a stalla per l’allevamento di bovini, erano presenti, gettati in maniera incontrollata direttamente sul suolo, rifiuti speciali provenienti da attività agricola, consistenti in reflui zootecnici composti da deiezioni solide e liquide. Tali rifiuti, alcuni provenienti da una vasca di stoccaggio in eccessivo riempimento che tracimava sul suolo, erano depositati in modo incontrollato, senza alcuna precauzione per ridurre i rischi connessi a pericoli per l’igiene e la salute pubblica, l’ambiente e l’inquinamento delle acque, del suolo e sottosuolo.

Mancato smaltimento

Il controllo ha inoltre evidenziato come il titolare dell’azienda fosse sprovvisto del necessario registro di carico e scarico di rifiuti e che i rifiuti stessi non venivano smaltiti in tempo come previsto dalla normativa ambientale. Questi rifiuti, derivanti dalle deiezioni degli animali da allevamento, sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, pertanto, lo smaltimento degli stessi deve essere effettuato nei tempi prestabiliti a prescindere dalla quantità depositata. Si è così proceduto ,oltre alla denuncia del proprietario anche al sequestro delle aree esterne interessate.