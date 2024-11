Le ferrovie dello Stato hanno annunciato che da domani, martedi 10 novembre, riprenderanno a circolare tutti i treni previsti in quella tratta

E’ stata ripristinata in Calabria, con due giorni di anticipo rispetto al previsto, la linea ferroviaria jonica devastata dall’alluvione dello scorso weekend. “Da domani, martedi’ 10 novembre – si legge in un comunicato delle Ferrovie dello Stato – riprenderanno a circolare tutti i treni previsti dall’offerta commerciale e cesseranno i servizi sostitutivi con autobus. Tuttavia, a scopo precauzionale, nei prossimi giorni alcuni tratti di linea saranno percorsi a velocita’ ridotta, con un possibile aumento dei tempi di viaggio fino a venti minuti“. “Il ripristino anticipato – si afferma ancora nella nota - e’ il risultato dell’impegno profuso 24 ore su 24 dalle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte esterne di manutenzione intervenute per consentire la messa in sicurezza dell’infrastruttura e il regolare funzionamento dei sistemi di gestione e controllo della circolazione. Nel corso delle prossime settimane proseguiranno le attivita’ di consolidamento e difesa della sede ferroviaria che costeggia il litorale, rinforzando scogliere e muri di protezione“.