«Esprimo vivo compiacimento per l'approvazione da parte del Cipe dell'atteso Piano stralcio finalizzato alla attuazione di misure utili a mitigare il dissesto idrogeologico, una vera e propria piaga che necessita, ora più che mai, di soluzioni concrete, specie nelle regioni più rischio come la Calabria». È quanto riferisce in una nota stampa Domenico Furgiuele, esponente della Lega.

Il Piano comprende vari interventi distribuiti in tutto il territorio nazionale e Immediatamente cantierabili con risorse disponibili: «Andrà ad incidere sui fronti delle infrastrutture e della coesione territoriale. Per quanto attiene la Calabria – aggiunge - sono sei, per ora, gli obiettivi previsti dal Piano per complessivi 12 milioni circa».

Tali risorse fresche si indirizzeranno verso questi obiettivi:

-intervento per la riduzione del rischio idrogeologico in località Maione, comune di Altilia;

-interventi di completamento, ripristino e sicurezza della tangenziale est di Vibo Valentia;

-intervento per ridurre il rischio idrogeologico nel centro abitato di Martirano Lombardo;

-completamento e regimentazione idraulica del torrente San Giacomo in comune di Melissa;

-lavori di manutenzione e ripristino rete idrografica lungo fascia costiera crotonese;

-lavori di messa in sicurezza di parte del centro abitato di Soveria Simeri.

«Confido tuttavia nella sensibilità del governo per inserire altre criticità da finanziare nel giro di poche settimane», conclude infine il deputato.