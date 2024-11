Il consigliere Gallo accusa il governatore Oliverio di aver creato false aspettative riguardo ai tempi di apertura della Lorika Ski Area

«Tanta neve, niente impianti. Non si scia ancora a Lorica, e ben difficilmente lo si potrà fare prima della fine di febbraio. Con grave danno per l'immagine della Calabria turistica e dell'economia silana». È quanto afferma il consigliere regionale Gianluca Gallo «che già nelle settimane passate - riporta una nota - era intervenuto sulla vicenda del 'Lorica Ski Area', il centro turistico polifunzionale corredato di nuovi impianti di risalita, finanziato con 15 milioni di euro nell'ambito del Pisl 'Hamata Sila', programmato dalla precedente amministrazione regionale con l'obiettivo di rimettere in moto l'economia della zona».

L'attacco al governatore Oliverio

«Agli inizi di novembre - ricorda Gallo - il presidente Oliverio aveva garantito che entro la metà di dicembre la struttura sarebbe stata inaugurata. Gli operatori turistici del comprensorio s'erano attrezzati per l'evento, ma a Natale avevano dovuto ricredersi. Nel silenzio della giunta regionale, che evidentemente ritiene di non dovere alcuna spiegazione neppure agli operatori turistici della zona, nei giorni scorsi tornati a far sentire la loro voce, la settimane si susseguono veloci, senza novità. Probabilmente perché la realtà non va raccontata: risulta, infatti, che i collaudi siano ad oggi ancora in corso e che si sia in attesa di ricevere altre autorizzazioni».