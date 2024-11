L'obiettivo, rimarcato dall'assessore De Simone, è quello di individuare le fonti d'inquinamento

«Pulizia del territorio, ripristino delle regole e salvaguardia ambientale. Come annunciato nelle linee programmatiche continua in questa direzione l'azione amministrativa dell'esecutivo Mascaro e dell'assessorato all'ambiente. Dal 5 settembre partiranno i controlli ai fossi di scolo di tutto il territorio. La priorità è quella di individuare scarichi abusivi per tutelare la salute del territorio e dei cittadini».

A darne notizia è l'assessore all'ambiente al comune di Rossano, Giovanni De Simone che nei giorni scorsi ha incontrato Giuseppe Graziani dirigente del settore territorio e ambiente, Salvatore Lepera funzionario del settore territorio e ambiente, i funzionari della Polizia municipale Giuseppe Calabrò e Piero Pirillo e il funzionario del settore lavori pubblici Luigi Piacentino per programmare e coordinare i sopralluoghi con l'utilizzo di personale tecnico e mezzi.

«L'obiettivo – ha aggiunto De Simone – è quello di individuare le fonti di inquinamento e ripristinare immediatamente il rispetto delle regole ambientali. Tolleranza zero verso ogni forma di inosservanza. Gli interventi servono per proteggere l'ambiente da immissioni inquinanti e per garantire la bonifica definitiva delle zone che ad oggi hanno riportato difetti o omissioni di cura ambientale. Invito i cittadini – conclude – ad avere maggiore attenzione per l'ambiente, non dimenticando che i primi a beneficiare di quanto la natura è in grado di offrire, siamo noi».

Il 5 settembre, dalle 8.30, partiranno le verifiche in prossimità delle residenze estive. Si partirà da Momena e i controlli proseguiranno a giorni alterni lunedì, mercoledì e venerdì su tutto il territorio comunale.