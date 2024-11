Un grande evento organizzato dall'Associazione no profit Mare Pulito per festeggiare insieme l’arrivo dell’estate e per ribadire, ancora una volta, quanto sia importante la salute del mare

Si terrà domenica 20 giugno, in tutti i 21 comuni della costa Tirrenica cosentina, #abbracciamoilmare, il primo flash mob organizzato dall'Associazione Mare Pulito. Un grande evento per festeggiare insieme l’arrivo dell’estate e per ribadire, ancora una volta, quanto sia importante la salute del mare.

Il Flash Mob vedrà protagoniste le spiagge del Tirreno cosentino: a mezzogiorno in punto, ci si radunerà sul bagnasciuga coinvolgendo, nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid, i turisti presenti in spiaggia. Dando le spalle ai monti, ci si rivolgerà verso il mare in un grande abbraccio virtuale.

In alcuni comuni, che saranno annunciati attraverso i canali social dell’Associazione Mare Pulito, il flash mob sarà preceduto da un evento di pulizia spiagge, organizzato dagli amici di Plastic Free, a cui collaboreremo. Mentre, a Paola, si terrà anche il Vela Day, organizzato dal club nautico Paola, a cui l’Associazione ha aderito.

Un abbraccio simbolico, certo, ma ricco di intenzioni. L’Associazione Mare Pulito, infatti, ha portato gli amministratori locali dei 21 comuni della costa Tirrenica a confrontarsi in un grande dibattito virtuale alla presenza di esperti del settore, rappresentanti della giunta regionale e del presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci.



Grazie all'intervento dell’ente provinciale, è stato realizzato il protocollo d’intesa “Mare Pulito” sottoscritto già da dieci comuni (San Nicola Arcella, Bonifati, San Lucido, Belmonte Calabro, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Sangineto, Cetraro, Longobardi, Fuscaldo).