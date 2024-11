I migranti che hanno ottenuto il riconoscimento di rifugiati politici si occuperanno della riqualificazione di alcuni spazi verdi della Città di Cassano allo Ionio

Il commissario straordinario del Comune, Emanuela Greco, ha accettato l'istanza avanzata dal Cidis Onlus, ente gestore del Progetto Sprar, in cui si manifestava l'intenzione di avviare il recupero e la riqualificazione degli spazi verdi urbani.



"Il progetto - è scritto in una nota - è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di accoglienza integrata dei 29 rifugiati presenti a Cassano e accolti presso la struttura di 'Casa La Rocca', attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati di (ri)conquista della propria autonomia, per un'effettiva partecipazione alla vita della comunità locale, in termini di integrazione lavorativa e abitativa, di accesso ai servizi, di socializzazione e di inserimento socioeconomico".