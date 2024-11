Ancora un incendio nell’accampamento lametino. Sul posto i vigili del fuoco con diverse autobotti. Non si registrano feriti o intossicati

Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e della sede Centrale di Catanzaro con supporto di autobotti sono impegnate all'entrata del campo nomadi di Scordovillo per l'ennesimo incendio di cataste di gomme e quintali di rifiuti solidi di vario genere. Si tratta degli stessi ammassi di rifiuti pericolosi e non, per i quali peridicamente il Comune di Lamezia Terme impegna decine di migliaia di euro tra raccolta e smaltimento.

La grossa fumata nera visibile anche a chilometri di distanza ha subito creato disagi al vicino ospedale ed alle abitazioni della zona. Numerose le chiamate giunte alla Sala Operativa del 115. Non si registrano persone ferite o intossicate. Sul posto i carabinieri e polizia locale che hanno scortato all'entrata dell'accampamento le squadre vvf permettendo l'espletarsi dell'intervento in totale sicurezza. Quindici i vigili del fuoco sul posto insieme a quattro automezzi per domare l'incendio.