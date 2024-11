Comitato Piazza Piccola e Filo di Sophia insieme per uno scambio di relazioni tra cittadini

L’associazione culturale “Il Filo di Sophia” ed il Comitato Piazza Piccola insieme nel progetto “Restart” per il rilancio di Cosenza vecchia. Alle Invasioni promosse dall’Amministrazione comunale viene opposta un’idea di autogestione dei luoghi e dei quartieri storici con il coinvolgimento dei cittadini. Nel corso di un’assemblea pubblica, ospitata nell’Officina delle Arti allo Spirito Santo, è stata lanciata l’idea di avviare una galleria d’arte da allocare nel palazzo Cosentini, occupato da alcune famiglie già dal 2011. Inoltre sarà intitolato uno spazio all’indimenticato attore e cabarettista Totonno Chiappetta.

Obiettivo: creare relazioni tra chi il centro storico lo vive

«E’ un tentativo non di esportare bellezza, non di rivitalizzare, non di rigenerare, ma di creare relazioni, connessioni, all’interno del centro storico, con chi lo vive - dice Giuseppe Bornino, presidente dell'associazione Il Filo di Sophia - Intitoleremo Largo San Tommaso alla memoria di Totonno Chiappetta, nel corso di una cerimonia programmata per giovedì 13 luglio alle 17,30. Un omaggio al quale parteciperà anche la famiglia dell’artista. E poi stiamo lavorando al progetto della galleria autogestita, una iniziativa per noi davvero molto significativa».