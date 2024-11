Circa 70 volontari, muniti di buste e guanti, si sono dati appuntamento ieri mattina sul lungomare di Sellia Marina per una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia dai rifiuti. La raccolta è stata organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Plastic Free Odv Onlus e altre realtà associative del territorio.

«È stata una giornata piacevole, volta alla tutela dell’ambiente ma anche una preziosa occasione di socialità e un’opportunità per acquisire la consapevolezza che la tutela dell’ambiente in cui viviamo, la tutela delle nostre bellezze naturali sono vita per ognuno di noi e per le generazioni future», si legge in una nota dell’associazione. Una grande festa, animata da persone di tutte le età che hanno voluto dare il loro contributo sporcandosi le mani.

In circa tre ore, nonostante il caldo, i volontari hanno raccolto i materiali abbandonati sulla spiaggia, premiata già da un po' di anni con la Bandiera Blu per la sua bellezza e per la pulizia del mare. Il Comune di Sellia Marina ha fornito i sacchi per la raccolta e provvederà allo smaltimento dei rifiuti.

Un nuovo cammino

«Un lavoro straordinario è stato fatto, ora però tocca vigilare, averne cura e fare in modo che non si ripeta ancora. Ora è il momento di salvare il salvabile e di costruire un futuro differente, che sia certamente “Plastic Free”», si legge ancora nella nota dell’associazione.

Il referente Luigi Scalese commenta così: «Sono molto contento della partecipazione che si sta ottenendo. Ringrazio l’amministrazione comunale di Sellia Marina per la prontezza nell’aver firmato il protocollo d’intesa, grazie al quale sarà possibile organizzare sempre più eventi, dalle semplici raccolte di rifiuti fino alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Siamo solo all’inizio».