Denunciate due persone per i reati di gestione, raccolta e trasporto illecito di rifiuti

Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio coordinata dalla Questura di Catanzaro nell'ambito del progetto "focus 'ndrangheta" nella zona sud della città, è stata individuata dalla Polizia di Stato una discarica abusiva.



Denunciati un 52enne, L.G., e un 49enne, B.E., per i reati di gestione, raccolta e trasporto illecito di rifiuti. I due gestivano senza alcuna autorizzazione un centro di raccolta di rifiuti speciali. pericolosi e non, peraltro su nudo terreno e senza i previsti canali di captazione e/o pozzetti di accolta delle acque piovane, realizzando nell’area di circa 650 metri quadri, debitamente sottoposta a sequestro preventivo, la fuoriscita e la dispersione di liquidi oleosi.



Attività quest’ultima realizzata, in seguito ad un controllo amministrativo presso una ditta di raccolta e recupero di rottami ferrosi e metallici sita in Simeri Crichi, dal personale del Commissariato di Lido, in collaborazione ai Carabinieri del Nuceleo Operativo Ecologico e la squadra di P.G. del Compartimento di Polizia Stradale.