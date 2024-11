In località ‘Corvo’ del comune di Satriano è stata individuata e successivamente sequestrata una discarica abusiva di rifiuti speciali di vario genere (un totale di circa 10 mc), alcuni dei quali particolarmente dannosi per l’ambiente

Nella mattinata di oggi, i militari della Guardia Costiera di Soverato, insieme agli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Davoli, hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva.

Nello specifico, su un terreno in località “Corvo” del Comune di Satriano, a circa duecento metri dal mare e nelle immediate vicinanze di terreni agricoli coltivati, individuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali di vario genere (un totale di circa 10 mc), alcuni dei quali particolarmente dannosi per l’ambiente.

Dalle indagini è emerso che il terreno è di proprietà del Demanio dello Stato, ed è stato poi accertato che l'area non era autorizzata come discarica, ne è seguito quindi il sequestro penale e la conseguente Informativa di Reato contro ignoti sollecitamente inoltrata all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente l’area è stata segnalata alla Civica Amministrazione del Comune di Satriano per i competenti provvedimenti di Bonifica e di smaltimento dei rifiuti.