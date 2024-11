Nei giorni scorsi militari della Stazione Carabinieri Forestale di Orsomarso con il supporto di personale della Stazione Carabinieri Forestale di Cetraro e Paola hanno proceduto a dare esecuzione a decreto di sequestro preventivo nei confronti di una ditta di autodemolizione e trattamento di rifiuti ubicata in località “La Bruca” nel comune di Scalea.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Paola Maria Grazia Elia a seguito dei controlli effettuati dagli enti preposti che hanno evidenziato come la ditta trattava rifiuti non contemplati nella relativa autorizzazione rilasciata. Inoltre si è accertato che veniva effettuato lo scarico delle acque reflue meteoriche - industriali derivanti dai piazzali dell’impianto di trattamento dei rifiuti in un canale. Tutto ciò avveniva in assenza della prevista autorizzazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa. Pertanto si è proceduto al sequestro e alla denuncia dell’amministratore dell’impianto.