Cammina Italia è la rete promossa da associazioni e cittadini per diffondere nuova mobilità, sicurezza stradale, lotta all’inquinamento urbano e ai cambiamenti climatici, ed assistenza alle vittime delle collisioni stradali, che verrà presentata sabato 17 settembre 2022 alle ore 11 in via Marsala, 14b nella Galleria Caracciolo, a Roma nel Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada Marcel Haegi gestito dalla Fondazione Luigi Guccione.

All'iniziativa - fanno sapere i promotori - parteciperanno anche i rappresentanti di alcune delle principali coalizioni presenti alla elezioni politiche del 25 settembre a cui la rete chiede un impegno sul tema:Movimento 5 Stelle (Agostino Santillo), Centro sinistra (Rossella Muroni), Centrodestra (Marco Silvestroni).

L'incontro sarà coordinato da Anna Maria De Luca, segretario Fondazione Luigi Guccione. Introducono Giuseppe Guccione,presidente Fondazione Luigi Guccione e Vito Nicola De Russis, Associazione diritti pedone Roma e Lazio. Interverranno anche Alfredo Giordani, Coordinatore Rete #VIVINSTRADA, Alessandra Bonfanti, Responsabile Nazionale Mobilità attiva Legambiente, Bruno Pietrobono, presidente Associazione Marco Pietrobono (Lazio), Viviana Ferrero (Piemonte), Marina Fontana (Palermo), Massimiliano Massimi (Toscana), Biagio Ciaramella (Caserta), Stefano Lucidi (Roma), Lucilla Barbasini (Sicilia), Gioia Bucarelli (Marche)., Patrizia Pisi (Veneto).