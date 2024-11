La new entry di Siderno e la riconferma di Roccella Jonica. Sulla Locride anche nel 2020 continuerà a sventolare la bandiera blu, il riconoscimento assegnato annualmente dalla Fee ai comuni rivieraschi con le acque più belle e pulite e che si distinguono anche per l’impegno in tema di educazione ambientale ed informazione, servizi e sicurezza delle spiagge. E se per la più popolosa cittadina della fascia ionica reggina si tratta di una novità, il centro roccellese è giunto al 18esimo anno consecutivo di assegnazione. Un vero e proprio record.

«Questo riconoscimento – spiega il sindaco di Roccella, Vittorio Zito - è un segno di speranza e ripresa di un minimo di normalità. L’estate che sta per iniziare sarà con il freno a mano tirato, ma la bandiera blu ci ha già indirizzato verso una pratica di politiche e interventi di tutela del litorale sia di sicurezza ambientale che sociale».





Con questo spirito l’Amministrazione Comunale è impegnata anche alla definizione del Protocollo Estate Sicura, che prevede una serie di interventi e di iniziative finalizzati a rendere minima la possibilità di trasmissione del contagio da Coronavirus nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle disposizioni governative, con particolare riguardo alle imprese della filiera turistico-ricettiva, impegnate ad adeguare la propria organizzazione in vista della stagione estiva.





«Le spiagge libere saranno divise in settori – evidenzia il primo cittadino - contrassegnati da segnaposto. Si potrà piantare l’ombrellone o mettere l’asciugamano soltanto in prossimità di questi segnaposto. L’unico modo attraverso cui sarà possibile garantire il distanziamento sociale in riva al mare».