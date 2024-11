Continuano i disagi sul comprensorio vibonese a seguito dei nubifragi. La strada statale 182 “Delle Serre Calabre” è provvisoriamente chiusa dal km 60,400 al km 67,800 a Simbario (VV). Lo comunica in una nota l’Anas. Il provvedimento si è reso necessario a causa della presenza di frane in tratti saltuari. Il personale è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie sono segnalate in loco.

