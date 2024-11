I Carabinieri hanno scovato un deposito di rifiuti in un'area non autorizzato, e riscontrato il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione. Denunciati due dirigenti del comune

I Carabinieri di Mendicino e il Nucleo operativo ecologico di Catanzaro hanno denunciato, in stato di libertà. G.A., 61 anni, responsabile del servizio ambiente, e G.R., 46 anni, responsabile dell'area tecnica del Comune, perchè ritenuti responsabili in concorso di smaltimento illecito di rifiuti. A seguito di un controllo, avvenuto in un'area di proprietà dell'ente comunale, è stata riscontrata la presenza di rifiuti solidi urbani non autorizzati, il versamento di acque reflue vicino un corso d'acqua e la cattiva conservazione di alcuni impianti di depurazione. L'area è stata sottoposta sotto sequestro e una informativa di reato è stata inviata alla procura di Cosenza.