«Liberare l’Italia da 200mila chilogrammi di plastica e rifiuti grazie ad un’onda blu di oltre 15mila volontari che entreranno in azione in 246 appuntamenti di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale. È l’obiettivo dell’evento nazionale “Sea e Rivers” organizzato da Plastic free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica». Lo ha annunciato lo stesso ente con una nota stampa.

«Come confermano oramai diversi rapporti e ricerche scientifiche, nel 2050 – si fa rilevare - ci sarà più plastica che pesci nei mari: un problema sia per il Pianeta sia per la salute dell’uomo, con tracce di nanoplastiche ritrovate nel latte materno, nel sangue, nei tessuti e nelle vie respiratorie. Eppure, sempre secondo gli scienziati, basterebbe migliorare la gestione dei corsi d’acqua per ridurre drasticamente l’inquinamento, addirittura del 50%. Un risultato da raggiungere sensibilizzando e coinvolgendo attivamente imprese, istituzioni e cittadini come quotidianamente si prefiggono i volontari Plastic free».

Protagonista anche la Calabria con quindici appuntamenti di pulizia ambientale. Sabato 30 settembre i volontari saranno a Paola, Parenti, e Rende (Cosenza); Stalettì e sul lungomare di Lamezia Terme (Catanzaro) e Reggio Calabria. Mentre domenica 1° ottobre, la carovana Plastic free raggiungerà Gioia Tauro, Palmi e Roccella Ionica (Reggio Calabria); Catanzaro e ancora Lamezia Terme, questa volta al Parco Dossi Comuni (Catanzaro); San Giovanni in Fiore e Zumpano (Cosenza); Pizzo e Tropea (Vibo).