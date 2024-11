Non si arresta a Stromboli l'emissione di lava dal cratere nord del vulcano, lo stesso dal quale ieri si sono generati diversi flussi piroclastici, il più consistente dei quali ha generato un'onda di tsunami, alta un metro e mezzo. Il maremoto, che ha messo in allerta anche le coste tirreniche calabresi, sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Sull’isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni a persone o cose. La situazione viene costantemente monitorata.



Il flusso lavico, al momento, sta percorrendo il camminamento naturale della Sciara, raggiunge la linea di costa e sembra essere bene alimentato. Sull'isola oggi resteranno chiuse le scuole. Il sindaco di Lipari dopo un briefing, che si terrà al Coc (Centro operativo comunale), con i centri di competenza che monitorano lo Stromboli e con i Dipartimenti di Protezione civile nazionale e regionale, deciderà se fermare, momentaneamente, le escursioni sul vulcano.