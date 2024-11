Accertata anche l'assenza di interventi di manutenzione dell’impianto dal 2013

I carabinieri della Compagnia di Bianco hanno accertato il mancato funzionamento della stazione di sollevamento della rete fognaria di un comune della zona che ha provocato il totale e costante sversamento delle acque fognarie in un torrente adiacente e, conseguentemente, in mare. L'impianto, di cui è stata acclarata l'assenza di interventi di manutenzione dal 2013, è stato sottoposto a sequestro come disposto dall'Autorita' Giudiziaria.