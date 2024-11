Il responsabile regionale della Protezione Civile, Carlo Tansi, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della voragine di via Carlo Parisi a Vibo Valentia

I cittadini vibonesi vivono su una vera e propria bomba ad orologeria. La città è attraversata da un fitto reticolo di canali antichi, che nel tempo hanno subito interventi scriteriati e crolli che ne hanno sbarrato il flusso mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica. Lo ha detto il responsabile della protezione civile, Carlo Tansi, giunto questa mattina a Vibo Valentia per un sopralluogo nel cantiere della voragine di via Carlo Parisi e in altre zone “sensibili” di capoluogo e frazioni.

