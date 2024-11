La perturbazione di origine atlantica non risparmierà altre regioni d'Italia. Al Sud allerta arancione in Campania, Basilicata e Sicilia

Dalle prime ore di domani, rende noto la Protezione civile, una perturbazione di origine atlantica, presente sul Nord-Africa ed in movimento verso l'Italia, dopo aver innescato intense correnti meridionali ed instabili sul Paese, porterà le associate precipitazioni temporalesche a trasferirsi dalla Sardegna alla Sicilia ed alla Calabria, interessando in particolar modo i relativi settori ionici, poi si porterà sulla Campania.

I fenomeni saranno accompagnati da piogge torrenziali, temporali e forti raffiche di vento fino a burrasca forte sulla Calabria, specie lungo i relativi settori ionici e montuosi. Il maltempo al Sud continuerà fino a domenica mattina con piogge e temporali soprattutto sulle tirreniche peninsulari. Venti di burrasca ovunque, da ovest-sudovest tendenti a Maestrale sulle isole.

I fenomeni più estremi colpiranno le regioni tirreniche, dalla Liguria alla Calabria, ma anche il resto del Nord e in modo particolare il Nord/Est. Il Dipartimento della protezione civile ha anche valutato per domani una allerta arancione per rischio idrogeologico su Campania e su settori di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.